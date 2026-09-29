Дочь Агутина и Варум подала в американский суд на хозяев квартиры из-за плесени

Дочь артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария Варум подала в суд на хозяев квартиры в США из-за плесени, потопа и сломанного отопления, сообщает Mash .

По словам Варум, отопление в квартире около двух лет работало с проблемами. А после потопа, который произошел 2 сентября, полы в квартире пришлось разобрать. Но все равно в итоге в жилье остались сырость и плесень. Месяц девушка ночевала у друзей.

Кроме того, при потопе вода испортила компьютер, усилитель и часть одежды квартирантки. А оборудование для просушки жилья устроило короткое замыкание.

Теперь Варум требует вернуть часть арендной платы, возместить ущерб и расходы на адвокатов, а еще выплатить ей не меньше 19,7 тыс. долларов за переезд.

Иск против Power Property Management и владельца здания 1245 Vine Owner девушка подала 6 февраля 2025 года. В квартире она проживает в Villa Elaine — доме в Лос-Анджелесе, его построили еще в 1925 году.

Елизавета-Мария с детства живет в США. Весной 2023 года девушка перебралась в Лос-Анджелес и занимается музыкой.

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