3 человека погибли: военный самолет рухнул в Амурской области

сегодня в 15:25

Военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново в Амурской области, сообщает Mash .

На борту во время ЧП находились семь военнослужащих. В результате крушения трое погибли, четверых доставили в больницу.

На видео с места падения показан огонь и клубы дыма, слышны взрывы.

Ранее в Ульяновской области потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», он рухнул в поле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.