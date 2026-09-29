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3 человека погибли: военный самолет рухнул в Амурской области

Происшествия
0:21

Военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново в Амурской области, сообщает Mash.

На борту во время ЧП находились семь военнослужащих. В результате крушения трое погибли, четверых доставили в больницу.

На видео с места падения показан огонь и клубы дыма, слышны взрывы.

Ранее в Ульяновской области потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», он рухнул в поле.

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