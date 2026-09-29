Инспектор не может отстранить водителя от управления авто только из-за усталости

Инспектор не вправе отстранить уставшего водителя от управления только из-за усталости. Он может посоветовать ему отдохнуть, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, сообщает RT .

Инспектор может заподозрить опьянение у сонного водителя и временно отстранить его от управления, пояснил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Инспектор ГИБДД может временно отстранить от управления сонного водителя, если заподозрит у него опьянение. В этом случае водитель будет отстранен от управления на время проверки», — рассказал он.

Если проверка не подтвердит опьянение, водитель сможет продолжить движение. Ладушкин назвал и другие основания для отстранения.

«Само по себе отстранение от управления как мера процессуального воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности ТС, при которой запрещено движение, и в случае некоторых административных правонарушений», — отметил он.

Уставшему водителю инспектор может посоветовать отдохнуть. Если водитель из-за усталости проедет на запрещающий сигнал или выедет на встречную полосу, инспектор может составить протокол.

По словам Ладушкина, инспектор не сможет определить критическую усталость, пока водитель не совершает серьезных ошибок.

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