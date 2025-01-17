Пилот рассказал, что грозило самолетам неподалеку при взрыве ракеты Маска

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник заявил, что если бы обломки ракеты Илона Маска, взорвавшейся при неудачном старте, столкнулись с самолетами, пролетавшими в этом районе, это могло бы привести к крайне печальным последствиям для пассажиров и членов экипажа, сообщает Инфо24 .

Так эксперт высказался о происшествии во время запуска корабля SpaceX. Ракета Starship взорвалась во время испытательного полета, и пилотам пассажирских авиалайнеров, находившихся над Карибским морем, пришлось «уворачиваться» от ее обломков.

По словам Сытника, когда объект из космоса, будь то ракета или метеорит, сталкивается с самолетом, последствия могут быть катастрофическими. Чаще всего это приводит к гибели экипажа и уничтожению воздушного судна. Все зависит от размера объекта. Небольшой обломок может пройти насквозь, но крупный фрагмент способен разнести самолет на части, которые упадут на землю, объяснил возможный сценарий пилот.

Тем не менее он подчеркнул, что шансы попадания обломков космических аппаратов в пассажирские самолеты крайне малы.

«Это может быть один шанс из миллиона, если какой-то обломок из космоса может попасть по летящему самолету», — заключил Сытник.