Десятки самолетов изменили курс, чтобы не столкнуться с обломками Starship

Как заявляет Reuters, курс следования десятков самолетов пришлось изменить во избежание их столкновения с обломками космического корабля Starship над Мексиканским заливом, сообщает RT .

Компания SpaceX провела седьмой тестовый запуск ракеты-носителя. Starship стартовал с космодрома Starbase в Техасе в 1:37 по московскому времени, но уже спустя несколько минут развалился в воздухе.

В Сети появилось видео, снятое из кабины пилота самолета. На кадрах запечатлены обломки корабля, они выглядят как яркие огоньки и чем-то напоминают салют.

Владеющий SpaceX американский миллиардер Илон Маск озвучил предварительную причину крушения прототипа корабля. По его словам, произошла утечка кислорода или топлива, из-за которой выросло давление.