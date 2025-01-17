В SpaceX сообщили о потере корабля Starship во время тестового запуска

«На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль», — сказала ведущая, которая вела трансляцию.

Во время выведения корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж», сообщили в SpaceX.

Изначально седьмой запуск планировался 13 января. Во время полета Starship впервые попытается развернуть полезную нагрузку в космосе. Для этого выпустят 10 макетов спутников.

Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — через несколько минут корабль был разрушен. Во время второго запуска ступени успешно разделились, но Starship разрушился, не достигнув орбиты. Остальные четыре испытания были признаны успешными.