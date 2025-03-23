Пианиста Сергея Жилина госпитализировали с резкой болью в животе
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Известного российского пианиста и дирижера Сергея Жилина экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в животе, сообщает РЕН ТВ.
Врачи провели народному артисту РФ срочную операцию.
В настоящее время информации о состоянии Жилина нет.
Ранее 79-летний известный российский режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем и давлением. Медики стабилизировали его состояние.