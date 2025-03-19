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SHOT: Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем

Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем и давлением, сообщает SHOT .

79-летнему артисту стало плохо в начале марта. У Михалкова поднялось давление.

Его госпитализировали. Медики в больнице стабилизировали его состояние. У режиссера выявили проблемы с сердцем и давлением. Ему выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение в день обращения.

Сейчас Михалкову уже стало лучше.

Ранее Михалков подал в суд на Украину и потребовал взыскать с украинских чиновников 49 млн рублей из-за загрязнения воды в Крыму.