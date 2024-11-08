Никита Михалков подал в суд на Украину, которая его заочно арестовала

Российский режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину и потребовал взыскать с украинских чиновников 49 млн рублей из-за загрязнения воды в Крыму, сообщает Mash .

В Арбитражный суд Крыма поступило обращение от Алуштинского санатория. Последним владеет «Союз кинематографистов России», возглавляемый Михалковым.

Главная претензия санатория к Украине — неудовлетворительное качество воды в их районе. Заявители утверждают, что за грязную воду ответственны украинские чиновники, из-за которых крымская экология ухудшилась.

В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Генпрокурор Ирина Венедиктова также утверждала о запуске процедуры по якобы объявлению кинематографиста в розыск по линии Интерпола.