Песков: Путину сразу доложили о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину оперативно доложили о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщает РБК.
«По линии спецслужб (Путину-ред.) докладывают моментально», — сказал Песков.
В понедельник утром на Ясеневой улице в Москве была взорвана машина, под днищем которой находилось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб начальник управления подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, статьи 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»).
Ранее было опубликовано видео с места подрыва автомобиля генерала Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.