Песков: Путину сразу доложили о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова

«По линии спецслужб (Путину-ред.) докладывают моментально», — сказал Песков.

В понедельник утром на Ясеневой улице в Москве была взорвана машина, под днищем которой находилось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб начальник управления подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, статьи 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Ранее было опубликовано видео с места подрыва автомобиля генерала Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова.

