Появилось видео с места подрыва генерала Генштаба Сарварова

сегодня в 10:17

Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видео с места подрыва машины генерала Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова. Инцидент произошел около 07:00 22 декабря.

На опубликованной записи взорванный автомобиль стоит посередине парковки. Вероятно, Сарваров выезжал со своего парковочного места.

В результате детонации нижняя часть автомобиля генерала со всех сторон сильно повреждена. Взрывом были повреждены в том числе колеса и боковые двери машины. Салон автомобиля понес сильный урон.

Взрывом была задета стоящая слева белая иномарка. У нее повреждена задняя часть.

Урон также получили и две черные иномарки, стоявшие справа в момент детонации.

Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве взорвался автомобиль. Под его днищем было СВУ. Внутри сидел начальник управления подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, он погиб. Следком возбудил уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ, статьи 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»).

