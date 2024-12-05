Пенсионерка из Москвы пыталась вернуть деньги с помощью кодового слова «чиназес»

Мошенники обманули 63-летнюю пенсионерку из Москвы на 100 тыс. рублей. Затем они сказали, что женщина может вернуть средства, если придет в банк и назовет кодовое слово «чиназес», сообщает Baza .

Пенсионерке позвонили от имени «сотового оператора» и заявили о необходимости продления обслуживания SIM-карты. Для этого злоумышленники попросили женщину назвать смс-код, который пришел на ее устройство.

После этого пенсионерке позвонили якобы из «службы безопасности банка». Ей сообщили о совершении подозрительного перевода и рекомендовали перевести все деньги на якобы безопасный счет. В итоге женщина отправила мошенникам 100 тыс. рублей.

Через день ей перезвонили, сообщив, что средства можно вернуть. Для этого пенсионерку заставили пойти в отделение банка, подойти к сотруднику и назвать кодовое слово «чиназес».

На самом деле «чиназес» — это слово-мем. Часто его используют как знак одобрения. Пенсионерка, придя в банк, назвала данное слово сотруднице. Только после этого женщине объяснили, что услуги возвращения денег по данному кодовому слову у них нет.

Ранее телефонные мошенники обманули семью пенсионеров на 7 млн рублей в Москве. Злоумышленники представились работниками государственного и правоохранительного органов.