Телефонные мошенники обманули семью пенсионеров на 7 млн рублей

Прокуратура Москвы: мошенники украли у двух пенсионеров 7 млн рублей за 4 дня

Телефонные аферисты украли у семьи около семи млн рублей за четыре дня. Жертвы — пожилые люди, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Два афериста позвонили 92-летнему мужчине по видеосвязи. С помощью современных технологий они подменили картинку и представились работниками государственного и правоохранительного органов.

После этого мошенники предложили пенсионеру помочь им в операции по «ловле аферистов», которые «украли материальные средства из бюджета». Затем преступники начали угрожать пострадавшему, что организуют у него дома обыски и заберут наличные деньги. Так они узнали, что у пострадавшего и его супруги дома есть 2,6 млн рублей.

Затем аферисты сказали семье, что нужно как можно скорее «задекларировать» эти деньги. Через некоторое время к пенсионерам пришел «налоговый агент». Супруга передала ему материальные средства.

Этого аферистам оказалось мало. Они обманным путем заставили пенсионеров снять средства со счета и также передать их курьерам. Общая сумма ущерба составила семь млн рублей.

Прокуратура Москвы следит за ходом расследования.

Ранее бабушка из столицы отдала мошенникам 90 млн рублей. Ей 86 лет.