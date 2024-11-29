Бабушка из Москвы отдала мошенникам 90 миллионов рублей

В Москве жертвой телефонных мошенников стала 86-летняя женщина. Пожилая москвичка целый год общалась с обманщиками и передала им почти 90 миллионов рублей — она отдала все сбережения, деньги с продаж банковских акций и квартиры на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Впервые пенсионерку начали «обрабатывать» в ноябре 2023 года. Тогда ей позвонил неизвестный, который назвал себя «следователем» и сказал, что женщину пытаются обмануть мошенники. Собеседник утверждал, что пожилой москвичке надо «срочно снимать все деньги и переводить их на безопасные счета».

Пожилая россиянка поверила лжеправоохранителю и начала распродавать все, что у нее есть. В течение года пострадавшая снимала со счетов от 300 тысяч до 23 миллионов рублей, передавая их курьерам.

Осознав, что все это время ее обманывали мошенники, пенсионерка обратилась к настоящим правоохранительным органам. Теперь установление всех деталей и обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.