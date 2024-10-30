Пассажирский самолет «Аэрофлота» аварийно садится в Шереметьеве
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В аэропорту Шереметьево совершает аварийную посадку пассажирский самолет компании «Аэрофлот». На воздушном судне возникли проблемы в кабине пилота, сообщает Baza.
Экипаж подал сигнал о неисправности. Проблемы возникли с датчиком вентиляции в кабине пилота.
На месте уже дежурит скорая и пожарные машины. Сколько человек на борту — пока не сообщалось.
Ранее в Хабаровском крае зашел на экстренную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 22 человека. Борт принадлежит компании «Универсал авиа».