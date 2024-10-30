Вертолет с 22 людьми экстренно сел под Хабаровском

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Ми-8 с 22 пассажирами экстренно сел в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зашел на экстренную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 22 человека. Борт принадлежит компании «Универсал авиа», сообщает «112» со ссылкой на источник.

«Вертушка» приземлилась в 40 километрах от села Тугур. В результате экстренной посадки никто из находившихся на борту людей не пострадал.

На место произошедшего следуют экстренные службы. Прочие детали и обстоятельства вынужденной посадки устанавливаются.

Ранее в Ставропольском крае зашел на жесткую посадку самолет Ан-2. Очевидцы успели снять на видео, как легкомоторный лайнер приземляется вблизи автомобильной трассы.