Едва не сел на трассу: очевидцы сняли жесткую посадку Ан-2 на Ставрополье

Очевидцы успели снять видео, как самолет Ан-2 заходит на жесткую посадку в Ставропольском крае. Кадры публикует «112» .

На кадрах можно заметить, как легкомоторный лайнер пролетает вдоль трассы и садится вблизи мимо проезжающих автомобилей.

В момент жесткой посадки в Ан-2 находились 9 человек. Четверо из них, в том числе один ребенок, получили травмы. Двое пострадавших уже прошли лечение в больнице и выписаны домой.

Ранее в Кировской области рухнул вертолет Ми-2, который мог принадлежать санитарной авиации. В момент ЧП на борту судна находились 4 человека — врач, пилот и два фельдшера. Предварительно заявлялось о трех погибших и одном пропавшем.