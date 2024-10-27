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Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Ставропольском крае выросло до 4

Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее СМИ писали о двух пострадавших.

На борту во время ЧП было девять человек, среди них и восьмилетний ребенок.

Трех пострадавших доставили в больницу. Погибших при жесткой посадке нет.

Экстренная посадка произошла рядом со станицей Суворовская. Обстоятельства ЧП выясняются. Предварительно, жесткая посадка случилась из-за потери мощности самолета Ан-2 во время полета.