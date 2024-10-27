МЧС: пассажиры Ан-2 выжили после жесткой посадки самолета на Ставрополье

В Ставропольском крае рядом со станицей Суворовская экстренную посадку совершил самолет Ан-2 с пятью пассажирами на борту, по данным МЧС, погибших и пострадавших нет, пишут РИА Новости .

Причина, по которой Ан-2 совершил жесткую посадку, уточняется. Предварительно установлено, что на борту было пять человек, все они выжили.

По данным Mash, воздушное судно принадлежит компании «Авиахим-ЮГ», которая занимается перевозками, не подчиняющимися расписанию. В прошлом году выручка компании составила 30 млн рублей.

Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.