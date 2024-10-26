В Кировской области рухнул вертолет Ми-2 санавиации

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Вертолет Ми-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в Кировской области

Вертолет Ми-2 с четырьмя пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Кировской области. Он может принадлежать санавиации, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Даровском районе. По предварительным данным, в момент посадки на борту воздушного судна находились врач, два фельдшера и один пилот.

Причины происшествия на данный момент неизвестны. По предварительным данным, три человека погибли, одного ищут.

Ранее вертолет санавиации жестко приземлился в нижегородском лесу. В результате ЧП пострадал пилот, другие лица получили ушибы.