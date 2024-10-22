Вертолет санавиации жестко приземлился в нижегородском лесу

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Борт санитарной авиации зашел на жесткую посадку под Нижним Новгородом

В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу. В результате ЧП пострадал пилот, другие лица получили ушибы, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА).

В службе добавили, что благодаря профессионализму летчиков удалось пресечь «серьезную аварию», посадив транспорт на землю. Предварительно, грубая посадка вызвана проблемами технического характера.

На борту вертолета находился экипаж, который перевозил пациента.

«В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет», — добавили в НССА.

Сейчас на место происшествия следуют два других вертолета, чтобы эвакуировать людей.