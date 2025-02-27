Пассажирский поезд сообщением Москва — Краснодар врезался в фуру в Московской области, утверждает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы» . По его данным, происшествие случилось на перегоне Барыбино — Михнево, информации о пострадавших пока нет.

Авария произошла в 11:26 на переезде 70 км перегона. Подробности ДТП и его причины выясняются.

Ранее в подмосковной Апрелевка произошла автоавария с участием певца Александра Буйнова. По данным СМИ, артист ехал на своем тонированном Lexus и сбил 61-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход. Пострадавшая пенсионерка говорила, что после случившегося Буйнов прятался от нее в машине и хотел покинуть место ДТП.

До этого в Новой Москве произошла смертельная авария с участием ВАЗа и грузовика. Столичная прокуратура также выкладывала фотографии отечественной легковушки, которую «смяло» в результате жесткого столкновения.