Страшные фото: грузовик «смял» ВАЗ в Новой Москве. Водитель легковушки погиб

сегодня в 08:53

Водитель ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком на Варшавском шоссе в Новой Москве

Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов столицы взяла под контроль установление всех причин смертельной дорожной аварии на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Предварительно, минувшей ночью на шоссе столкнулись легковая машина и грузовик. В результате ДТП погиб водитель легкового ВАЗа 1995 года рождения.

На фотографиях с места происшествия видно, что кузов легковой машины полностью смят до багажника. У грузовика повреждена только левая сторона.

Ход и результаты начатой по данному инциденту процессуальной проверки находится на контроле в прокуратуре.

Ранее на 56 км МКАД столкнулись грузовой тягач и такси Kia. ДТП закончилось смертельным исходом для таксиста.