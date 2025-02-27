Страшные фото: грузовик «смял» ВАЗ в Новой Москве. Водитель легковушки погиб
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов столицы взяла под контроль установление всех причин смертельной дорожной аварии на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Предварительно, минувшей ночью на шоссе столкнулись легковая машина и грузовик. В результате ДТП погиб водитель легкового ВАЗа 1995 года рождения.
На фотографиях с места происшествия видно, что кузов легковой машины полностью смят до багажника. У грузовика повреждена только левая сторона.
Ход и результаты начатой по данному инциденту процессуальной проверки находится на контроле в прокуратуре.
Ранее на 56 км МКАД столкнулись грузовой тягач и такси Kia. ДТП закончилось смертельным исходом для таксиста.
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы