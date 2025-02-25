Грузовой тягач смял такси на МКАД, водитель погиб
На 56 километре МКАД столкнулись грузовой тягач и такси марки Kia. ДТП закончилось смертельным исходом, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Легковой автомобиль и грузовой тягач столкнулись утром 25 февраля. Водитель такси умер. Его пассажирку госпитализировали.
На опубликованных фото видно, что легковая машина получила критические повреждения. У нее смята практически половина задней части корпуса и передняя часть.
У грузового тягача некритично пострадала передняя часть кабины. Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль ход расследования инцидента.
Ранее грузовик и две легковушки столкнулись на МКАД.