3 машины врезались на МКАД
Дептранс Москвы: грузовик и 2 легковушки столкнулись на МКАД
Грузовик и две легковых машины врезались друг в друга на внешней стороне 106 километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.
На место происшествия приехали сотрудники городских служб. Выясняются обстоятельства ДТП.
Информацию о количестве пострадавших уточняют. Движение в месте столкновения затруднено. Водителям рекомендуют объезжать этот участок дороги.
Ранее женщина за рулем Audi сбила 12-летнюю девочку в Москве. Пострадавшая переходила по пешеходному переходу.