3 машины врезались на МКАД

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Дептранс Москвы: грузовик и 2 легковушки столкнулись на МКАД

Грузовик и две легковых машины врезались друг в друга на внешней стороне 106 километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.