Пассажир погиб при падении под поезд на «красной» ветке метро Москвы
Пассажир погиб в результате падения на пути под приближающийся поезд на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что в понедельник днем поезда встали на «красной» ветке столичной подземки из-за человека на пути.
«Человек погиб в результате падения на пути под поезд на станции „Преображенская площадь“», — заявили в оперативных службах.
Согласно данным столичного Дептранса, движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график после сбоя.
