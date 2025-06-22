Паслер: у одного пострадавшего при взрыве в Серове на 50% обожжено тело

У одного из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Серове Свердловской области диагностировали 50% поражения тела, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Утром в воскресенье в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома на Зелёной улице в Серове произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека.

Как уточнил Паслер, все пострадавшие были доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое из них находятся в удовлетворительном состоянии.

Так, по его словам, решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины, у которого 50% поражения тела, в ожоговый центр Екатеринбурга. Для него готовится вертолет санитарной авиации.

Губернатор добавил, что из пострадавшего дома эвакуированы 40 жителей. Для них развернут пункт временного размещения

Он отметил, что есть разрушения конструкций дома на пятом этаже, там повреждены балкон и кровля. Все оперативные службы уже выехали на место ЧП.