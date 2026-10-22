USD
Доллар США
81,97
-1.10 %
EUR
Евро
91,93
-1.19 %
CNY
Китайский Юань
12,28
-0.73 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,32
-1.10 %

Парень, убитый вебкамщицей в Москве, угрожал ей перед смертью

Происшествия

Молодой человек, которого зарезала вебкамщица в Москве, перед смертью угрожал ей и схватил ее за плечи, сообщает РЕН ТВ.

22-летний парень пришел к своей бывшей девушке около часа ночи. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Между бывшими влюбленными произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек начал угрожать вебкамщице.  Девушка испугалась за свою жизнь, схватила кухонный нож и несколько раз ударила им нападавшего. Удары пришлись ему в грудь.

После этого девушка вызвала скорую помощь. Парень скончался.

Трагедия произошла в квартире на Нижегородской улице. Предполагаемую виновницу гибели молодого человека задержали. В ее личных аккаунтах в соцсетях обнаружено множество видеоматериалов откровенного характера.

Ранее сообщалось, что убитый жаловался родственникам на девушку. Он утверждал, что она постоянно поднимала на него руку, когда они были в отношениях.Между тем за самим убитым числились долги по микрокредитам и претензии со стороны финансовых организаций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.