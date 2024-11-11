Озвучена еще одна возможная причина смерти пресс-секретаря SHAMANa

Журналист и пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянский мог скончаться в результате отравления неустановленным веществом, сообщает РИА Новости .

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», — заявил осведомленный источник.

Коробков-Землянский скончался 9 ноября в Москве. Журналист начал задыхаться в своей квартире на проспекте Мира. Бригаде скорой помощи не удалось реанимировать мужчину. Коробкову-Землянскому было всего 40 лет.

Как писал Mash, причиной смерти пресс-секретаря Ярослава Дронова стал сердечный приступ. При этом Коробков-Землянский никогда не жаловался на сердце, однако часто переживал из-за работы.