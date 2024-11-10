Причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN стал сердечный приступ

При этом 40-летний мужчина никогда не жаловался на сердце, однако он часто переживал из-за работы, иногда у журналиста были нервные срывы. Последний скандал случился накануне трагедии — слова Коробкова-Землянского неправильно поняли, ему пришлось оправдываться перед СМИ.

Трагедия произошла вечером 9 ноября. Журналист стал задыхаться у себя в квартире на проспекте Мира. Его супруга вызвала скорую помощь, но медики не смогли реанимировать мужчину.

Коробкову-Землянскому было всего 40 лет. Он начинал карьеру с работы журналистом на Первом канале, затем был пресс-секретарем у Филиппа Киркорова. С 2022 года работал у Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.