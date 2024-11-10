В Москве внезапно умер пресс-секретарь певца SHAMAN

Журналист и пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский внезапно скончался в Москве. Ему было 40 лет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Трагедия произошла вечером 9 ноября. Журналист стал задыхаться у себя в квартире на проспекте Мира. Его супруга вызвала скорую помощь, но медики не смогли реанимировать мужчину. Официальная причина смерти устанавливается.

Коробкову-Землянскому было всего 40 лет. Он начинал карьеру с работы журналистом на Первом канале, затем был пресс-секретарем у Филиппа Киркорова. С 2022 года работал у Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

Ранее представители 69-летнего актера Тони Тодда сообщили, что он скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Точная причина смерти не сообщается.