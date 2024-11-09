В Лос-Анджелесе умер актер Тони Тодд, известный по фильму «Пункт назначения»

Известный по ролям в «Кэндимэне» и «Пункте назначения» Тони Тодд умер в 69 лет

Представители 69-летнего актера Тони Тодда сообщили, что он скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в штате Калифорния, пишет ТАСС .

Точная причина смерти не сообщается. Известно, что Тодд скончался дома 6 ноября 2024 года. До своего 70-летия он не дожил всего месяц — 4 декабря он бы отметил свой юбилей.

Массовый зритель знает Тони Тодда по роли загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта во франшизе «Пункт назначения». Также он запомнился по роли Кэндимэна в одноименной франшизе.

По данным портала «Кинопоиск», Тодд за свою актерскую карьеру сыграл роли в 246 фильмах. В восьми картинах он был продюсером и только в одной — режиссером. Где и когда будет похоронен Тодд, пока не сообщается.