В Воронеже обломки БПЛА порезали ноги годовалой девочке

Обломки украинского БПЛА, влетевшие в квартиру на Плехановской улице в Воронеже, порезали ноги годовалой девочке. Детали дрона упали во время отражения атаки на регион, сообщает SHOT .

Мать ребенка рассказала, что в квартире в момент ЧП находились трое — она с родственником и дочерью. Затем женщина услышала громкий грохот, начали сыпаться стекла. Один из осколков задел ребенка. Взрослые травм не получили.

Жительница поделилась, что минимум двух ее соседей увезла скорая помощь. Дом оцепили.

Ранее ВСУ пытались нанести удар беспилотниками по Воронежской области, уничтожено 12 БПЛА. Обломки некоторых из них упали на здания в центре города. Пострадали примерно 20 человек, двое — в тяжелом состоянии.