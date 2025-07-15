Упавший на детский сад беспилотник ВСУ в Воронеже был начинен взрывчаткой
Фото - © Телеграм-канал Baza
Упавший на детский сад беспилотник ВСУ в Воронеже был начинен поражающими элементами. Baza выложила фотографии, на которых запечатлены повреждения строения.
По последней информации, во время удара по Воронежу пострадали 20 человек. Двое из них оказались в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть один ребенок.
На опубликованных фото видно, что у детского сада разбиты некоторые окна. Поражающие элементы украинского беспилотника нашли на территории учреждения.
Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Воронежскую область. 12 БПЛА сбили. Обломки некоторых из них упали на здания в центре города. Были ранены люди.