Ожесточенная война: мать Ходченковой вызвала полицию на заседание суда против УК

Конфликт семьи Ходченковых с управляющей компанией из Балашихи перешел в острую фазу. На заседании суда во Владимирской области мать актрисы, Татьяна Ходченкова, вызвала полицию, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Поводом стало требование истицы вести видеозапись судебного процесса. Судья отклонил это ходатайство, хотя дело является гражданским.

Несмотря на запрет, адвокат семьи вел съемку, за что его удалили из зала. В ответ Татьяна Ходченкова позвонила в полицию и заявила о нарушении ее конституционных прав. После заседания в присутствии правоохранителя она написала заявление на действия судьи.

Несмотря на инцидент, разбирательство по коммунальным вопросам продолжилось. Выяснилось, что женщина и другие жильцы дома с 2011 года платят не за 6 кв. м мест общего пользования, приходящихся на ее долю, а за всю площадь своей квартиры — 60,2 кв. м. Из-за этого происходят значительные переплаты.

Ранее соседи актрисы Светланы Ходченковой в Балашихе остались без горячей воды из-за крана в ее туалете, который перекрыл им стояк. В связи с этим звезду обязали снести стену в уборной.

