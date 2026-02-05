Соседи остались без горячей воды: Ходченкову обязали снести стену в туалете

Соседи актрисы Светланы Ходченковой в Балашихе остались без горячей воды из-за крана в ее туалете, который перекрыл им стояк. Из-за этого звезду обязали снести стену в уборной, сообщает Mash .

Во владении Ходченковой и ее матери есть квартира в Балашихе. Сами они там не живут — жилье сдают в аренду.

Оказалось, что в квартире звезды стоит запорный шаровой кран на общем стояке. Он перекрыл подачу горячей воды соседям снизу. 13 семей пожаловались на данный факт в ТСЖ «Центральное».

Судебное разбирательство по этому делу длилось больше полугода. В итоге суд установил, что Ходченкова и ее мать самовольно изменили систему горячего водоснабжения. Из-за этого у их соседей не было доступа к общедомовым коммуникациям. То есть актриса нарушила нормы технической эксплуатации.

При этом арендатор на заседание суда не явился. Теперь Ходченковой самой придется портить ремонт в туалете и сносить стену. Также ей нужно будет оплатить расходы: 40 тыс. рублей за юриста, 20 тыс. рублей — за пошлины, 1182 рубля — за почтовые услуги.

Светлана Ходченкова — популярная российская актриса. Она снималась в таких лентах, как «Благословите женщину», «Метод Лавровой», «Кровавая леди Батори». Также она сыграла роль Гадюки в голливудском фильме «Росомаха. Бессмертный».

