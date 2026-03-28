сегодня в 17:24

«Оторвало часть ноги»: выпавшего из окна студента в Москве спасают врачи

Студента-первокурсника, выпавшего из окна на 11-м этаже, доставили в НИИ Склифосовского, где теперь медики борются за его жизнь. Предварительно известно, что при падении у юноши оторвало часть ноги, пишет SHOT .

Предварительно известно, что в результате падения из окна на высоте 11-го этажа студент МГТУ получил тяжелые травмы, включая частичную ампутацию ноги.

Первокурсника доставили в НИИ Склифосовского, где медики ведут борьбу за сохранение его жизни. Происшествие случилось в ходе занятий в учебном корпусе на Рубцовской набережной.

Очевидцами случившегося стали 15 человек: одногруппники и преподаватель. Всем им потребовалась психологическая помощь.

В настоящее время все обстоятельства, при которых молодой человек выпал из окна, устанавливаются компетентными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.