Студент выпал из окна 11-го этажа в Москве и выжил

В Москве студент технического университета сорвался с большой высоты. Молодой человек упал из окна 11-го этажа здания МГТУ имени Баумана, сообщает SHOT .

Трагедия случилась в учебно-лабораторном корпусе, расположенном на Рубцовской набережной. Падение произошло с огромной высоты, однако студенту удалось выжить.

Предварительно установлено, что молодой человек в настоящее время находится на козырьке третьего этажа здания. В результате падения он получил травму — у пострадавшего сломана нога.

Несмотря на то что ситуация остается серьезной, тот факт, что студент остался жив после падения с такой высоты, можно считать чудом. Подробности произошедшего пока уточняются.

