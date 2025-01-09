Отец, убивший четверых детей в Тверской области, скончался в больнице

Отец, которого обвинили в убийстве четверых малолетних детей в Тверской области, скончался в медицинском учреждении. Мужчина пытался покончить с собой на месте преступления, сообщает 112 .

Врачи сделали все возможное для спасения жизни мужчины, который должен был предстать перед судом, но безуспешно.

28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» под Тверью были обнаружены тела четверых детей в возрасте от 1 до 7 лет. Рядом с убитыми находился отец, который пытался покончить с собой. Всего в семье было шестеро детей.

Предварительно, причиной убийства стала ревность к супруге. Мужчина считал детей «нагулянными».