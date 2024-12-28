Считал «нагулянными»: названа предварительная причина убийства детей под Тверью

Mash: подозреваемый мог убить детей в Тверской области из ревности к жене

Предварительной причиной убийства четверых детей в Тверской области стала ревность подозреваемого к супруге. Тот расправился с тремя мальчиками и девочкой, так считал их «нагулянными», сообщает Mash .

Трагедия произошла прошедшей ночью в СНТ «Межурка». Женщина услышала шум на первом этаже и вместе с братом мужа и спустилась вниз, где увидела убитых трех сыновей 3, 5 и 7 лет, а также годовалую дочь. Двое старших детей не пострадали.

Рядом с телами детей сидел супруг, который пытался покончить жизнь самоубийством, однако брат успел остановить мужчину.

В настоящее время подозреваемый подключен к аппарату ИВЛ в реанимации. По словам брата, мужчина начал вести себя неадекватно около 3 дней назад.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).