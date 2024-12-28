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Отец мог убить четверых детей в СНТ Тверской области

Отца подозревают в убийстве четверых детей в доме в СНТ «Межурка» Калининского округа Тверской области, сообщает Mash .

Мужчина является уроженцем Таджикистана с российским гражданством.

Трагедия случилась ночью, когда мама детей спала на втором этаже частного дома. Она услышала шум и спустилась вниз вместе с братом мужа. Малыши были уже мертвы.

Отца семейства остановили, когда он пытался покончить с собой.

Как рассказал его брат, мужчина начал вести себя неадекватно около трех дней назад.

В пресс-службе СУ СКР по Тверской области отметили, что сейчас на месте трагедии работают самые опытные следователи и криминалисты.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).