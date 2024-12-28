Тела 4 детей нашли в частном доме в СНТ под Тверью Происшествия сегодня в 08:51

В частном доме, расположенном в одном из СНТ в Тверской области, обнаружили четверых мертвых детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно поступившим данным, тела детей были найдены доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. На место происшествия едет первый зампрокурора Тверской области Евгений Денисов. Иные подробности случившегося не приводятся. Выяснение всех обстоятельств контролирует прокуратура. Ранее трое детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области.