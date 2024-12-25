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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

Тела троих детей обнаружили при ликвидации пожара в частном доме в Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в среду вечером в поселке Беловка. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит частный жилой дом. Общая площадь возгорания составила 56 кв. м.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. При этом отцу детей удалось выжить. От госпитализации мужчина отказался.

В ликвидации возгорании были задействованы 12 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.