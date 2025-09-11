Отец россиянина, убитого на Burning Man, обратился за помощью к Трампу

Россиянин Игорь Круглов, отец убитого на американском фестивале Burning Man Вадима Круглова, обратился за помощью к американскому президенту Дональду Трампу, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина отметил, что с момента обнаружения тела на фестивале прошло свыше одной недели, но результатов расследования убийства еще нет. Расследованием занимается только местный шериф, а федеральные органы Штатов не приступили к этому делу.

«На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершено убийство моего сына Вадима — гражданина другой великой страны, России», — сказал Круглов.

По его словам, убийство украинки, которое произошло в метро Нью-Йорка 6 сентября, силовики раскрыли за пару дней. Он также добавил, что полагается на профессионализм сотрудников ФБР.

37-летнего Вадима Круглова из Омска зарезали на фестивале Burning Man, где он представлял свою инсталляцию. Убийство произошло в зоне, где отсутствовали камеры и когда большая часть гостей была на последнем мероприятии — сжигании чучела. Семья погибшего собрала 12 тыс. долларов для транспортировки тела.