Тело нашли в луже крови: россиянина убили на фестивале Burning Man

Круглов переехал в США несколько лет назад. На фестиваль он поехал 24 августа, чтобы представить свою инсталляцию. Мужчина попал в песчаную бурю, пережил ее, а затем пропал.

Родные и близкие распространили в социальных сетях фотографию Круглова с просьбой помочь в поисках. Спустя время полицейские Невады нашли тело мужчины с короткими каштановыми волосами. Погибшим оказался Круглов.

Шериф объяснил, что записей с камер видеонаблюдения не осталось из-за того, что во время мероприятия территория превращается в мегаполис. Родственники собирают деньги на транспортировку тела в Россию.

Ранее родственники российского пловца Николая Свечникова, исчезнувшего во время заплыва через Босфор, привлекли к делу адвоката и готовятся к судебному разбирательству с организаторами мероприятия. Его поиски продолжаются уже несколько дней.