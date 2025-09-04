Семья погибшего на Burning Man россиянина собрала $12 тыс для транспортировки тела

Семья 37-летнего Вадима Круглова из Омска, найденного мертвым в США на фестивале Burning Man, собрала $12 тыс. для транспортировки тела в РФ, пишет RT .

Родные россиянина собирают деньги через американскую площадку донатов и хотят похоронить его в родном городе. Всего необходимо $15 тыс.

«Мы сейчас на связи с местными правоохранительными органами. Но до появления официальных заявлений от полиции берем паузу от общения со СМИ. У нас слишком много дел теперь в связи со всей этой ситуацией», — уточнила сестра Вадима Круглова.

На фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Black Roc, Круглов показывал свой арт-объект. Его знакомые говорят, что он всегда мечтал жить и работать в Америке.