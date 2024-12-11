Отец 10 лет издевался над дочерью и снимал это на видео

Мужчина в городском округе Солнечногорск на протяжении 10 лет издевался над собственной дочерью. 14-летняя девочка не выдержала и призналась во всем матери, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Все началось, когда ребенку было всего четыре года. Отец делал фотографии оголенных частей тела девочки и вел видеодневник, в котором описывал свои ощущения. Малышке он приказал молчать и пригрозил, что уйдет из семьи и все умрут с голоду.

Она молчала целых 10 лет, но потом узнала, что отец пристально следит за 16-летней племянницей. Девочка поняла, что может быть еще одна жертва и во всем созналась матери. Она подождала, пока отец спустится на первый этаж и быстро выдала матери все, что происходило с ней за это время.

Отец семейства имеет высшее образование, работает инженером на нескольких заводах. Сейчас его задержали правоохранители. У мужчины изъяли флэш-накопители, их изучают следователи.

Ранее жительница Кузбасса поделилась информацией о том, что мужчина из Прокопьевска, который регулярно издевался над своим пасынком, ранее был судим. Ребенок сбежал из дома из-за зверств мужчины.