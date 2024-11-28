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Пропавший в Прокопьевске подросток совершил побег из дома из-за зверств отчима

12-летний подросток, который пропал в Прокопьевске 24 ноября, сбежал из дома самостоятельно. Причина, предположительно, — в зверских издевательствах отчима, сообщает « 112 ».

Новый супруг мамы подростка занимался экстремальным «воспитанием» школьника. Во время наступления темноты он заставлял подростка стоять на прохладной веранде. Мужчина также регулярно наносил удары мальчику по лицу.

Избиения были жестокими. Лицо буквально превращалось в «кровавое месиво». Однажды мужчина даже порвал ребенку губу и пытался сшить ее самостоятельно.

Вечером 24 ноября парень спрятался в магазине. Ночью он выходил из своего укрытия, ел и прятался дальше.

Мама подростка обратилась в полицию только через день после пропажи. Парня нашли, однако в семью не вернули. Вместо этого его отвезли в больницу.

Силовики провели задержание отчима. В отношении него открыли уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее отчим-нелегал в Москве сделал приемному сыну обрезание и учил его читать намаз. Еще мужчина избивал ребенка.