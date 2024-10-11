«Я теперь узбек»: отчим-нелегал сделал мальчику обрезание и учит его читать намаз

Житель Москвы спустя два года после развода узнал, что его экс-жена сошлась с узбеком Джихангиром, начала носить хиджаб, а их общий сын читает намаз и сбегает из дома из-за побоев. Мужчина забил тревогу и теперь пытается выдворить из страны иностранца, сообщает Baza .

О странностях в семье москвичу сообщила соседка, которая с рождения знает семилетнего мальчика. Ребенок воспринимает ее как бабушку и часто с ней общается. Мальчик рассказывает пенсионерке все, что происходит в его семье.

Она узнала, что несовершеннолетнему сделали обрезание, его избивают дома и заставляют читать намаз, так как он теперь «узбек».

Женщина в какой-то момент не выдержала и обо всем рассказала родному отцу мальчика, который теперь пытается спасти сына. Он переживает, что бывшая супруга может увезти их сына в Узбекистан, так как ее сожитель находится в России нелегально, у него нет регистрации.

По рекомендации адвоката мужчина уже обратился за помощью в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка. Теперь компетентным органам предстоит выяснить, в каких условиях живет несовершеннолетний.