Выяснились подробности о кузбасском отчиме-садисте

Жительница Кузбасса поделилась информацией о том, что мужчина из Прокопьевска, который регулярно издевался над своим пасынком, ранее был судим, сообщает NEWS.ru .

Она также рассказала, что мать с сыном прибыли с Украины. По ее словам, 12-летний мальчик с тех пор не посещал школу.

Женщина добавила, что информацию о жестокости мужчины в отношении ребенка узнала только из новостей по телевизору, поскольку, хоть и живет в одном доме с ними, не приходится семье соседкой.

Местная жительница отметила, что в семье росли и другие дети, и уточнила, что сейчас всех их забрали. Она также пояснила, что мальчика, который подвергался насилию со стороны отчима, доставили в больницу, где ему поставили диагноз — у ребенка многочисленные переломы.

Ранее стало известно, что мальчик сбежал из дома из-за зверств отчима.